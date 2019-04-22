У Німеччині готуються до закладки другої черги корветів К130



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Корвет Брауншвейг (К130)

П’ять корветів мають бути передані флоту в 2025 році

Німецька суднобудівна компанія Lurssen 25 квітня 2019 року проведе церемонію закладки першого із п’яти корветів проекту Брауншвейг (К130) другої черги на судноверфі Вольгаст. Про це пише ресурс Naval Today.

Перший новий корвет другої серії отримає назву FGS Koln. Цей корабель в 2022 році має почати етап випробувань на морі. Всі п’ять корветів мають бути передані флоту ФРН до 2025 року.

Вартість проекту, який стартував в 2017 році, складає 2,4 млрд євро.

Нові корвети мають доповнити фрегати і швидкі ударні човни на фоні збільшення темпу патрулювань флоту ФРН в прибережних водах.

Раніше повідомлялося, що ФРН почне створення першого із п’яти нових корветів в лютому.

Берлін вирішив створити додатково іще п’ять корветів через збільшення кількості патрулювань. Корвети проекту Braunschweig створені для діяльності в прибережних морях. Дані кораблі мають на озброєнні систему ППО RAM, 76-мм гармату OTO Melara, два автоматичні 27-мм кулемети Mauser MLG27, протикорабельні ракети RBS-15 Mk 3 та гелікоптер.