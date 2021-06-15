У групі компаній державного ОПК залишиться 65 підприємств, – гендиректор «Укроборонпрому»

Юрій Гусєв розповів, що країни, які є членами НАТО, є партнерами для створення спільних проєктів і трансферу технологій

Стандарти НАТО визначають дуже багато елементів, зокрема, підходи в оборонно-промисловому комплексі

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про ті підприємства, які увійдуть до двох нових холдингів «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи України» та охарактеризував зміни у складі наглядової ради.

«Здебільшого підприємства, які передаються на приватизацію, – це підприємства, що протягом багатьох років не отримували замовлення і здебільшого накопичували заборгованість і по зарплаті, і по інших платежах. Вони не мають жодного значення для сектору національної безпеки і оборони. Саме тому вони передаються до приватизації. Планується, що в групі компаній державного оборонно-промислового комплексу залишиться 65 підприємств, які і сформують ті галузеві бізнес-одиниці, які працюватимуть над реалізацією завдань, що визначають сьогодні президент, РНБО, уряд і парламент», – акцентував увагу Гусєв.

Він наголосив, що на наступному засіданні наглядової ради ця пропозиція буде розглядатися в її оновленому складі.

Говорячи про зміни у складі наглядової ради, очільник «Укроборонпрому» згадав, що указ президента про його призначення був підписаний президентом 3 грудня минулого року. Тоді наглядова рада складалася з трьох людей, а саме Ентоні Тетер із США, колишнього очільника DARPA, першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка і першого віцепрезидент НАН Володимира Горбуліна.

«У цьому складі наглядова рада достатньо продуктивно пропрацювала п’ять місяців. Хочу ще раз подякувати пану Горбуліну за продуктивну конструктивну роботу і мудрі поради… Ми з ним домовилися, що будемо продовжувати наше спілкування. Щодо інших членів наглядової ради, то і Ентоні Тетер, і Валерій Іващенко залишилися працювати. Між тим, як ви знаєте, президент призначив трьох нових членів: Тимофія Милованова, Ростислава Шурму, Олександра Носова», – висловився Гусєв.

За словами глави «Укроборонпрому», основними партнерами України за кордоном, що найбільше закуповують продукцію, є країни Азії, Латинської Америки і Африки. Країни, які є членами НАТО, для нас є партнерами для створення спільних проєктів і трансферу технологій. «Ми так само над цим працюємо. Нещодавно я повернувся з Парижу, де провів дуже плідні переговори і з компанією Thales, з компанією Safran, які є відомими на глобальному ринку озброєння. Ми створюємо зараз робочі групи, щоб визначити перспективні спільні проєкти для майбутнього», – уточнив Гусєв.

Він додав, що стандарти НАТО – це річ, яка визначає дуже багато елементів, зокрема, підходи в оборонно-промисловому комплексі, управлінні, підходи в тому, які, наприклад, калібри мають бути у боєприпасів. Відповідно «Укроборонпром» активно співпрацює з натівськими партнерами по впровадженню підходів і стандартів.

Додамо, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.