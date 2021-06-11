У Гуляйполі розгромили фейкову міськраду

СБУ задокументовало проведення псевдодепутатами публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої влади

В Україні зупинено діяльність чергової фейкової міськради. Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України заблокувала на Запоріжжі спробу створення псевдодержавного утворення «Гуляйпільська міська рада», ініційовану місцевим прибічником ідеології так званого «псевдонародовладдя», – повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої української влади. Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до «руху» через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали «міського голову» і «депутатів» фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у «депутатів» і «міського голови» печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.