В індексі громадянств світу Україна піднялася на п'ять позицій



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Найближчими «сусідами» України у рейтингу є Республіка Нікарагуа і Туреччина

Україна посіла 75-те місце в Індексі громадянств світу (QNI), поліпшивши свій результат на п'ять позицій у порівнянні з попереднім роком.

Оновлений рейтинг оприлюднила компанія Henley&Partners на сайті QNI.

Зазначається, що Україна посідає 75-ту позицію з показником 38,2%. Згідно з даними, за останній рік Україна піднялася на п’ять позицій.

Найближчими «сусідами» України у рейтингу є Республіка Нікарагуа (74-те місце) та Туреччина (76-те).

На першому щаблі Франція з оцінкою 83,5%. Далі з однаковими показниками у 82,8% — Німеччина та Нідерланди. Аутсайдери рейтингу - Афганістан (15,4%) та Сомалі (13,8%).

Загалом у рейтингу представлено 160 країн.

Індекс QNI (Quality of Nationality Index) аналізує масив статистичних даних для надання об'єктивної картини про можливості та обмеження кожного громадянства. Індекс розглядає як внутрішні чинники (масштаб економіки, розвиток людського потенціалу, громадський порядок і стабільність), так і зовнішні (безвізовий доступ для тимчасових поїздок і можливість безвізового проживання і роботи в інших країнах), що впливають на якісні показники того чи іншого громадянства.