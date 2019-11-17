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    У світі

    Журнал Time назвав найкращі фільми десятиліття

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    Кінокритик Time і номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек - Журнал Time назвав найкращі фільми десятиліття
    Кінокритик Time і номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек

    Кінокритик обійшла стороною гучні релізи

    Журнал Time визначився зі списком найголовніших кінокартин десятиліття, прем’єра яких відбулася в період з 2010 по 2018 рік.

    Відповідний список розміщений на сайті видання.

    Зазначається, що фільми обирала кінокритик Time і номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек. 

    Вона наголосила, що рейтинг відображає виключно її суб’єктивну думку.

    Крім того, Захарек чомусь обійшла стороною гучні релізи.

    Список найкращих фільмів десятиліття від Time:

    • Десь, Софія Коппола, 2010 рік

    • Печера забутих снів, Вернер Херцог, 2011 рік

    • Меланхолія, Ларс фон Трієр, 2011 рік

    • Перед північчю, Річард Лінклейтер, 2013 рік

    • Фенікс, Крістіан Петцольд, 2014 рік

    • Джон Вік, Чад Стахелскі і Девід Літч, 2014 рік

    • Сельма, Ава Дюверном, 2014 рік

    • Місячне світло, Баррі Дженкінс, 2016 рік

    • Загублене місто Z, Джеймс Грей 2017 рік

    • Рома, Альфонсо Куарон, 2018 рік

    Нагадаємо, фільм «Джокер» режисера Тодда Філліпса став найприбутковішої стрічкою в історії, заснованою на коміксах. Після шести тижнів у прокаті фільм заробив майже 959 млн доларів. Ця сума в 15,3 рази більша від виробничого бюджету в 62,5 млн доларів.

    Як повідомлялося, після шаленого успіху виходу в прокат і того, як він став найкасовішим фільмом у категорії R, стрічку «Джокер» номінували на всі категорії кінопремії Oscar.

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