Журнал Time назвав найкращі фільми десятиліття



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Кінокритик Time і номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек

Кінокритик обійшла стороною гучні релізи

Журнал Time визначився зі списком найголовніших кінокартин десятиліття, прем’єра яких відбулася в період з 2010 по 2018 рік.

Відповідний список розміщений на сайті видання.

Зазначається, що фільми обирала кінокритик Time і номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек.

Вона наголосила, що рейтинг відображає виключно її суб’єктивну думку.

Крім того, Захарек чомусь обійшла стороною гучні релізи.

Список найкращих фільмів десятиліття від Time:

• Десь, Софія Коппола, 2010 рік

• Печера забутих снів, Вернер Херцог, 2011 рік

• Меланхолія, Ларс фон Трієр, 2011 рік

• Перед північчю, Річард Лінклейтер, 2013 рік

• Фенікс, Крістіан Петцольд, 2014 рік

• Джон Вік, Чад Стахелскі і Девід Літч, 2014 рік

• Сельма, Ава Дюверном, 2014 рік

• Місячне світло, Баррі Дженкінс, 2016 рік

• Загублене місто Z, Джеймс Грей 2017 рік

• Рома, Альфонсо Куарон, 2018 рік

Нагадаємо, фільм «Джокер» режисера Тодда Філліпса став найприбутковішої стрічкою в історії, заснованою на коміксах. Після шести тижнів у прокаті фільм заробив майже 959 млн доларів. Ця сума в 15,3 рази більша від виробничого бюджету в 62,5 млн доларів.

Як повідомлялося, після шаленого успіху виходу в прокат і того, як він став найкасовішим фільмом у категорії R, стрічку «Джокер» номінували на всі категорії кінопремії Oscar.