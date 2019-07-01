  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Індії пасажирський автобус впав в ущелину, загинуло 32 людей

    • Розсилка
    В Індія сталась страшна ДТП із пасажирським автобусом&nbsp; - В Індії пасажирський автобус впав в ущелину, загинуло 32 людей
    В Індія сталась страшна ДТП із пасажирським автобусом 

    17 людей отримали поранення

    У північному індійському штаті Джамму і Кашмір автобус впав в ущелину, 32 людини загинуло, 17 поранено.

    Про це повідомляє India Express.

    «Щонайменше 32 пасажири загинули і 17 людей отримали поранення в понеділок вранці, коли мікроавтобус впав у глибоку ущелину вздовж дороги Кешван-Такраї в районі Кістваре штату Джамму і Кашмір», - йдеться в повідомленні.

    1561960771-286.

    З 17 поранених п'ятеро знаходяться в критичному стані. Постраждалих відправили у найближчу лікарню.

    Як зазначає видання, автобус прямував у Кіштвар. Водій втратив контроль над транспортним засобом на повороті.

    Зазначимо, що 21 червня автобус у Індії упав в ущелину. Тоді було понад 40 загиблих

    Читайте також
    ДТП дороги смерть водій Індія Кашмір транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ