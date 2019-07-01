В Індії пасажирський автобус впав в ущелину, загинуло 32 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Індія сталась страшна ДТП із пасажирським автобусом

17 людей отримали поранення

У північному індійському штаті Джамму і Кашмір автобус впав в ущелину, 32 людини загинуло, 17 поранено.

Про це повідомляє India Express.

«Щонайменше 32 пасажири загинули і 17 людей отримали поранення в понеділок вранці, коли мікроавтобус впав у глибоку ущелину вздовж дороги Кешван-Такраї в районі Кістваре штату Джамму і Кашмір», - йдеться в повідомленні.

З 17 поранених п'ятеро знаходяться в критичному стані. Постраждалих відправили у найближчу лікарню.

Як зазначає видання, автобус прямував у Кіштвар. Водій втратив контроль над транспортним засобом на повороті.

Зазначимо, що 21 червня автобус у Індії упав в ущелину. Тоді було понад 40 загиблих