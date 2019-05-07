В Індії спустили на воду четверту ударну субмарину класу Scorpene



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Новий підводний човен має пройти серію заводських і державних випробувань до передачі ВМФ Індії Фото: Naval Group

Всього Нью-Делі планує створити шість підводних човнів класу Scorpene

На судноверфі виробника Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) відбулася церемонія спуску на воду четвертої ударної субмарини класу Scorpene, яка отримала назву INS Vela.

Тепер новий підводний човен має пройти серію заводських і державних випробувань до передачі ВМФ Індії. Всього відповідно до контракту із французькою компанією Naval Group в Індії по ліцензії буде створено шість субмарин класу Scorpene, пише ресурс Naval Today.

Підводні човни цього класу мають довжину 67,5 метра і висоту 12,3 метра. Субмарини озброєні протикорабельними ракетами Exocet та торпедами типу SUT. На підводних човнах класу Scorpene встановлена бойова система управління SUBTICS.

Раніше повідомлялося, що КНР і РФ провели перші спільні ракетні стрільби під час військово-морських навчань. В рамках тренувань відпрацьовувалося знищення протикорабельних ракет системами ППО кораблів.