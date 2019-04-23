В Індонезії масштабні вибори викликали сплеск смертей від перевтоми - ЗМІ



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Голова Центральної виборчої комісії Індонезії Аріф Будіман пообіцяв знизити навантаження на співробітників виборчкомів Фото: AFP

Вибори, які пройшли 17 квітня в Індонезії, стали наймасштабнішими за останній час в світі

В Індонезії щонайменше 92 члена виборчої комісії померли і 374 потрапили в лікарню після загальних виборів.

Про це повідомляє агентство Antara.

Індонезійська поліція також заявляла про 15 загиблих співробітників.

Причиною смертей службовців, чий робочий день тривав більше доби, стала перевтома під час процедури голосування і при підрахунку голосів, заявив голова Центральної виборчої комісії Індонезії Аріф Будіман. Поліцейські померли від перевтоми і пов'язаних з нею дорожніх аварій.

Вибори, які пройшли 17 квітня в Індонезії, стали наймасштабнішими за останній час в світі. Крім президента, жителі країни вибирали депутатів двох палат парламенту і членів законодавчих органів провінцій і округів. По всій країні було відкрито понад 800 тисяч виборчих дільниць. Явка досягла близько 80% з 192 млн осіб, що мають право голосу.

Будіман запропонував виплатити сім'ям померлих та постраждалих грошові компенсації. Також він пообіцяв знизити навантаження на співробітників виборчих комісій.

Нагадаємо, на виборах в Індонезії головна боротьба відбувалася між чинним президентом Джокові Відодо і Правобо Субіанто, якого Відодо вже перемагав в 2014 році.