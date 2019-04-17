В Індонезії відбуваються вибори президента і законодавців різних рівнів



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Громадяни будуть голосувати на 17 тисячах островів Індонезії, де працює 800 тисяч дільниць Фото: AP

Джокові Відодо і Правобо Субіанто знову боряться за пост глави Індонезії

193 мільйони громадян Індонезії із правом голосу в середу, 17 квітня, обирають президента країни і 20 тисяч законодавців різних рівнів.

В країні вперше за всю історію пройдуть одночасні вибори президента і законодавців. Громадяни будуть голосувати на 17 тисячах островів Індонезії, де працює 800 тисяч дільниць. Голосування почалося в 7:00 за місцевим часом на острові Папуа.

Для волевиявлення громадяни в бюлетені робитимуть дірки, а потім помічатимуть пальці чорнилом, щоб попередити повторне голосування, пише видання The Guardian.

Головна боротьба відбуватиметься між чинним президентом Джокові Відодо і Правобо Субіанто, якого Відодо вже перемагав в 2014 році.

Субіанто, колишній генерал і зять диктатора Сухарто, належить до традиційної еліти. В той час як діючий глава Індонезії Відодо представляє антиістеблішмент.

Виборці підтримують чинного президента через інфраструктурні і соціальні проекти. В той же час критики звинувачують Джокові Відодо в недостатньо активній боротьбі із корупцією і порушеннями прав людини.

Проте соціологічні опитування показують, що відрив Відодо від Субіанто складає більше 20%.

Раніше повідомлялося, що опитування громадської думки в Індонезії фіксують, що діючий глава держави Джокові Відодо випереджає свого головного конкурента на виборах президента колишнього генерала Прабово Субіанто.

Проте Субіанто заперечив такі результати соціологічних досліджень, заявляючи про те, що масові мітинги на його підтримку є ознакою набагато більшої популярності.