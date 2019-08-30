В Ірані вибухнула ракета з супутником на борту



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В Ірані кілька годин не підтверджували ні спробу запуску, ні її провал

Іранська ракета-носій із супутником на борту вибухнула після запуску на космодромі імені Імама Хомейні на півночі країни.

Про це заявили іранські та американські чиновники, пише ВВС.

Першими про невдалий запуск написали американські ЗМІ, проаналізувавши супутникові знімки компанії Planet Labs Inc.

В Ірані кілька годин не підтверджували ні спробу запуску, ні її провал.

У січні 2019 року представники Тегерана заявляли, що протягом року Іран має намір запустити ще кілька супутників, незважаючи на попередження США.