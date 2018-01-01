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    В Ірані звільнено більшість учасників протестів

    За гратами залишаються іще до 300 осіб
    Міністр внутрішніх справ Ірану Абдулреза Рахмані Фазлі заявив про те, що було звільнено більшість затриманих учасників протестів, які відбувалися наприкінці грудня 2017 і на початку січня 2018 року. [READ_MORE] Іранські органи влади говорять про те, що всього було заарештовано до 1 тисячі осіб – окремі законодавці називали цифру в 3,7
    • Сьогодні, 11:56
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    <span>Протести в Тегерані</span>
    Протести в Тегерані

    За гратами залишаються іще до 300 осіб

    Міністр внутрішніх справ Ірану Абдулреза Рахмані Фазлі заявив про те, що було звільнено більшість затриманих учасників протестів, які відбувалися наприкінці грудня 2017 і на початку січня 2018 року.

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    Іранські органи влади говорять про те, що всього було заарештовано до 1 тисячі осіб – окремі законодавці називали цифру в 3,7 тисяч заарештованих протягом протестів осіб. При цьому 25 осіб загинуло під час сутичок. Проте іще близько 300 осіб, яким висувають конкретні звинувачення, перебувають у в’язниці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Правозахисна організація Центр прав людини в Ірані, яка базується в Нью-Йорку, заявляє про те, що окремим особам під вартою інкримінують злочини, покарання за які передбачає в тому числі і смертну кару.

    Очільник судової гілки влади в Ірані Садек Ларіджані закликав суди до милосердя щодо тих, хто брали участь в мирних протестах. На його думку покаранню підлягають лише ті, хто знищував державну власність і слідували наказам ворогів Ірану.

    Окрім того, на сьогодні влада визнала, що щонайменше дві особи померли під час перебування під вартою. Правозахисники говорять про смерть щонайменше п’яти арештованих і вимагають проведення незалежного розслідування щодо причин їх смерті під вартою. 

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