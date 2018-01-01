Влада Ірану заявила про 25 загиблих під час нещодавніх протестів

Тегеран заявляє, що правоохоронці не стріляли по протестувальниках

За час протестів в Ірані, які тривали останніми тижнями в низці міст країни, загалом загинуло 25 осіб. Про це в неділю, 14 січня, повідомляють органи юстиції ісламської республіки. За офіційними даними, під арештом перебувають 465 осіб, передає агенція новин AFP. «Під час нещодавніх заворушень загинули 25 осіб, звичайних громадян та



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Тегеран заявляє, що правоохоронці не стріляли по протестувальниках

За час протестів в Ірані, які тривали останніми тижнями в низці міст країни, загалом загинуло 25 осіб. Про це в неділю, 14 січня, повідомляють органи юстиції ісламської республіки. За офіційними даними, під арештом перебувають 465 осіб, передає агенція новин AFP.

«Під час нещодавніх заворушень загинули 25 осіб, звичайних громадян та представників правоохоронних органів», - заявив речник судової гілки влади. Він наголосив, що жоден протестувальник не був застрелений правоохоронцями, оскільки «їм наказали не використовувати зброю». Скільки саме цивільних і силовиків загинуло, не уточнюється. Відомо про понад тисячу поранених осіб.

Цього ж дня в Ірані розблокували популярний в ісламській республіці месенджер Telegram, заблокований після початку протестів.

Протести в Ірані розпочалися одразу в низці міст 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана та зростання цін, однак згодом учасники акцій почали висловлювати невдоволення урядом та духовним керівництвом країни. Офіційно Тегеран заявляє, що в протестах брали участь 42 тисячі людей, утім, цю цифру складно перевірити через брак об'єктивної інформації з регіонів країни, де мешкає понад 80 мільйонів осіб.

Нагадаємо, російський іраніст та енергетичний експерт Михайло Крутіхін заявив, що поширення ненависті до Москви в Ірані, що проявляється у скандуваннях на акціях протесту фрази «Смерть Росії», викликане як вкрай незграбними діями російської дипломатії та влади загалом, так і діями СРСР.