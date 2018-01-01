У США скасували заборону на в'їзд біженців

США відмовилися від заборони на в'їзд в країну біженців з 11 країн

У США скасували заборону на в'їзд в країну біженців з 11 країн. Про це повідомляє DW. Повідомляється, що замість цього біженці будуть піддаватися більш ретельним перевіркам. Зазначимо, в жовтні 2017 року США в цілому відновили програму прийому біженців, зробивши, однак, виняток для 11 країн, біженці з яких становлять "загрозу



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Дональд Трамп

США відмовилися від заборони на в'їзд в країну біженців з 11 країн

У США скасували заборону на в'їзд в країну біженців з 11 країн. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що замість цього біженці будуть піддаватися більш ретельним перевіркам.

Зазначимо, в жовтні 2017 року США в цілому відновили програму прийому біженців, зробивши, однак, виняток для 11 країн, біженці з яких становлять "загрозу національній безпеці країни".

Повний список країн до сьогоднішнього дня не був офіційно опублікований.

Згідно інформації організацій щодо захисту прав біженців, мова йде про Єгипет, Іран, Ірак, Лівію, Малі, Північну Корею, Сомалі, Південний Судан, Судан, Сирію та Ємен. Крім КНДР, всі ці країни - мусульманські.

Так, обмеження на в'їзд до США мігрантів стало одним з основних передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Після вступу на посаду президента він видав кілька міграційних указів, які, зокрема, заборонили в'їзд в країну громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням.





