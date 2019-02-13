В Іспанії проведуть дострокові вибори у парламент



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Урядовий бюджет не підтримали дві каталонські партії

Дострокові вибори будуть скликані через те, що парламент Іспанії 13 лютого не проголосував за поданий урядом державний бюджет на 2019 рік

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п’ятницю, 15 лютого, оголосить дострокові загальні вибори і назве дату їх проведення.

Про це повідомляє El Pais.

Дострокові вибори будуть скликані через те, що парламент 13 лютого не проголосував за поданий урядом державний бюджет на 2019 рік.

Урядовий бюджет не підтримали дві каталонські партії, які виступають за незалежність автономії, через зрив переговорів щодо права Каталонії на самовизначення. За бюджет проголосував 151 депутат, проти - 191.

Соціалісти Санчеса сформували уряд меншості після того, як за підтримки баскських і каталонських партій минулого року оголосили вотум недовіри кабміну Маріано Рахоя. Тепер же каталонські депутати вийшли із ситуативного союзу.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розглядає можливість проведення в країні дострокових виборів до парламенту 14 квітня. Альтернативною датою може бути 26 травня, коли іспанці обиратимуть депутатів парламенту ЄС, а також депутатів місцевих органів влади.

Джерело: Європейська правда