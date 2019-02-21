В Іспанії протестувальники перекрили дороги та заблокували залізницю



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Організаторами загального страйку виступають профспілки і організації, які борються за незалежність Каталонії Фото: elperiodico.com

Офіційно основною вимогою страйкарів є соціальні покращення – скорочення робочого тижня до 35 годин та встановлення мінімальної заробітної плати в Каталонії на рівні 1200 євро

Учасники загального страйку, які виступають за відокремлення автономії від Іспанії, зранку 21 лютого заблокували основні транспортні магістралі та залізничні колії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Організаторами загального страйку виступають профспілки і організації, які борються за незалежність Каталонії.

Офіційно основною вимогою страйкарів є соціальні покращення – скорочення робочого тижня до 35 годин та встановлення мінімальної заробітної плати в Каталонії на рівні 1200 євро.

При цьому страйк підсилено судовим процесом, який триває у Верховному суді Іспанії над 12 колишніми лідерами Каталонії.

Місцеві органи влади попередили водіїв про труднощі у русі транспорту на основних дорогах Барселони та автомагістралях інших міст Каталонії, а також про заблоковані залізничні колії. На одній з трас протестувальники розклали і підпалили шини.

Зазначається, що у Барселоні у другій половині дня 21 лютого запланована масштабна акція під гаслом «Самовизначення – це не злочин», у якій планують взяти участь студенти та організації, що виступають за незалежність Каталонії.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Іспанії почав розглядати по суті справу про 12 лідерів, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії у жовтні 2017 року.

У грудні минулого року під час протестів у Барселоні з нагоди виїзного засідання уряду Іспанії правоохоронці затримали 12 каталонських сепаратистів.

Як відомо, парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня.

Джерело: Європейська правда