В Італії перекинувся шкільний автобус: 23 дитини постраждали

Водій не впорався з керуванням, ймовірно, через різке нездужання

На півночі Італії у провінції Мантуя шкільний автобус, що віз 50 дітей із занять додому, перекинувся. Внаслідок аварії 23 дитини постраждали. Про це повідомляє місцеве видання Urbanpost. Шестеро дітей госпіталізували, однак усі постраждалі дістали незначних травм. Одна дитина дістала травму голови, її відправили до лікарні в