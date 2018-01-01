В Італії перекинувся шкільний автобус: 23 дитини постраждали
- Вчора, 23:08
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ДТП сталася у провінції Мантуя
Водій не впорався з керуванням, ймовірно, через різке нездужання
На півночі Італії у провінції Мантуя шкільний автобус, що віз 50 дітей із занять додому, перекинувся. Внаслідок аварії 23 дитини постраждали.
Про це повідомляє місцеве видання Urbanpost.
Шестеро дітей госпіталізували, однак усі постраждалі дістали незначних травм. Одна дитина дістала травму голови, її відправили до лікарні в муніципалітет Брешія.
Зазначається, що водій не впорався з керуванням, ймовірно, через різке нездужання.
Нагадаємо, у понеділок під Києвом перекинувся пасажирський автобус, є постраждала