Під Києвом перекинувся пасажирський автобус, є постраждала

Від удару автобус Mercedes перекинувся на бік

На Одеській трасі під Києвом сталася ДТП за участю авто на «євробляхах» і маршрутного автобуса. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний». «Доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Одеській трасі, біля Віти-Поштової. За попередньою інформацією, водій Saab... намагався розвернутися і не



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Фото: Київ оперативний Автобус після ДТП

Від удару автобус Mercedes перекинувся на бік

На Одеській трасі під Києвом сталася ДТП за участю авто на «євробляхах» і маршрутного автобуса.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

«Доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Одеській трасі, біля Віти-Поштової. За попередньою інформацією, водій Saab... намагався розвернутися і не пропустив маршрутний автобус Mercedes. Від удару, Mercedes перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії без травмованих не обійшлося - жінку-пасажира госпіталізували до лікарні.

На місці працюють екіпажі поліції. Рух транспорту ускладнено.

Нагадаємо, в Хустському районі Закарпатської області автомобіль Fоrd Моndео іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет.