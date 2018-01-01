Під Києвом перекинувся пасажирський автобус, є постраждала
- Вчора, 21:43
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Автобус після ДТП
Від удару автобус Mercedes перекинувся на бік
На Одеській трасі під Києвом сталася ДТП за участю авто на «євробляхах» і маршрутного автобуса.
Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».
«Доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Одеській трасі, біля Віти-Поштової. За попередньою інформацією, водій Saab... намагався розвернутися і не пропустив маршрутний автобус Mercedes. Від удару, Mercedes перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії без травмованих не обійшлося - жінку-пасажира госпіталізували до лікарні.
На місці працюють екіпажі поліції. Рух транспорту ускладнено.
Нагадаємо, в Хустському районі Закарпатської області автомобіль Fоrd Моndео іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет.