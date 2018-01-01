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    Під Києвом перекинувся пасажирський автобус, є постраждала

    Від удару автобус Mercedes перекинувся на бік
    На Одеській трасі під Києвом сталася ДТП за участю авто на «євробляхах» і маршрутного автобуса. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний». «Доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Одеській трасі, біля Віти-Поштової. За попередньою інформацією, водій Saab... намагався розвернутися і не
    • Вчора, 21:43
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    <p>Автобус після ДТП</p>
    Фото: Київ оперативний

    Автобус після ДТП

    Від удару автобус Mercedes перекинувся на бік

    На Одеській трасі під Києвом сталася ДТП за участю авто на «євробляхах» і маршрутного автобуса.

    Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

    «Доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на Одеській трасі, біля Віти-Поштової. За попередньою інформацією, водій Saab... намагався розвернутися і не пропустив маршрутний автобус Mercedes. Від удару, Mercedes перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.

    У результаті аварії без травмованих не обійшлося - жінку-пасажира госпіталізували до лікарні. 

    На місці працюють екіпажі поліції. Рух транспорту ускладнено.

    Нагадаємо, в Хустському районі Закарпатської області автомобіль Fоrd Моndео іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет.

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