В Ізраїлі розроблена технологія, яка блокує розпізнавання облич

Технологія D-ID тонко змінює збережені зображення

Ізраїльський стартап D-ID заявив, що розробив технологію для блокування розпізнавання обличчя. Як пише Reuters, «стіна», що не даватиме розпізнавати людину, має зменшити вплив повсюдної технології, яка може розблоковувати смартфони, позначати друзів у Facebook або допомагати поліції знайти особу, яка ховається в натовпі.



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Технологія D-ID тонко змінює збережені зображення

Ізраїльський стартап D-ID заявив, що розробив технологію для блокування розпізнавання обличчя.

Як пише Reuters, «стіна», що не даватиме розпізнавати людину, має зменшити вплив повсюдної технології, яка може розблоковувати смартфони, позначати друзів у Facebook або допомагати поліції знайти особу, яка ховається в натовпі.

Технологія також покликана запобігти хакерським атакам та охороняти приватність користувача.

Ідея створення D-ID виникла десять років тому, коли два її засновники відправилися в Південну Америку після служби в спецназі Ізраїлю. Друзі хотіли публікувати фотографії подорожі в Інтернеті, проте через їхню попередню роботу їм було заборонено публікувати персональні фото.

Після цього вони почали думати над тим, як людям публікувати фото, при цьому не показуючи власну ідентичність. Сам стартап був сформований рік тому.

Технологія D-ID тонко змінює збережені зображення, достатньо для того, щоб уникнути виявлення алгоритмами розпізнавання обличчя. При порівнянні з оригіналом зміни помітні, але окремо змінена картинка виглядає нормально.

«Все більше і більше організацій використовують наші обличчя як ідентифікатори. Ось чому наші фотографії повинні бути захищені, тому що на відміну від паролів, ви не можете змінити обличчя», — сказав Гіл Перрі, генеральний директор D-ID.

Зазначається, що стартап уже підписав попередні угоди з низкою провідних державних організацій, проте їх назви поки невідомі.

У розробку проекту було вкладено $4 млн. Розробляли технологію 14 інженерів.