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    Вчені розробили нанопастки для боротьби з вірусами

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    Вчені розробили нанопастки для боротьби з вірусами - Вчені розробили нанопастки для боротьби з вірусами
    Вчені розробили нанопастки для боротьби з вірусами
    Фото з відкритих джерел

    Новий метод вже пройшов тестування проти гепатиту B і аденовірусу

    Німецькі вчені з Технічного університету Мюнхена і Центру імені Гельмгольца спільно з американськими колегами з Університету Брендайса розробили новий метод боротьби з вірусами, який, можливо, міг би стати зброєю і проти коронавірусу SARS-CoV-2. Дослідження було опубліковане в науковому журналі Nature Materials.

    Новий метод вже пройшов тестування проти гепатиту B і аденовірусу. З'ясувалося, що віруси надійно блокуються в культурах клітин.

    Секрет нового підходу полягає в так званих нанопастках, які були розроблені на основі генетичного матеріалу. Ці наноструктури складаються з ДНК, можуть вловлювати і знешкоджувати механічним шляхом віруси.

    В результаті у вчених вийшло розробити метод створення з ДНК самозбірних об'єктів розміром з вірус.

    Вчені переконані, що якщо такі нанотіла зробити порожніми і покрити зсередини молекулами, які зв'язують вірус, то стане можливим використовувати їх у вигляді вірусних пасток.

    Тим часом, у двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта».

    Раніше лікар Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.

    Також нещодавно бразильські вчені прийшли до висновку, що резервуаром поширення коронавірусної інфекції в організмі людини є слинні залози.

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    Теги: здоров'я ДНК населення вірус коронавірус
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    Вчені розробили нанопастки для боротьби з вірусами