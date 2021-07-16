Вчені розробили нанопастки для боротьби з вірусами

Новий метод вже пройшов тестування проти гепатиту B і аденовірусу

Німецькі вчені з Технічного університету Мюнхена і Центру імені Гельмгольца спільно з американськими колегами з Університету Брендайса розробили новий метод боротьби з вірусами, який, можливо, міг би стати зброєю і проти коронавірусу SARS-CoV-2. Дослідження було опубліковане в науковому журналі Nature Materials.

Новий метод вже пройшов тестування проти гепатиту B і аденовірусу. З'ясувалося, що віруси надійно блокуються в культурах клітин.

Секрет нового підходу полягає в так званих нанопастках, які були розроблені на основі генетичного матеріалу. Ці наноструктури складаються з ДНК, можуть вловлювати і знешкоджувати механічним шляхом віруси.

В результаті у вчених вийшло розробити метод створення з ДНК самозбірних об'єктів розміром з вірус.

Вчені переконані, що якщо такі нанотіла зробити порожніми і покрити зсередини молекулами, які зв'язують вірус, то стане можливим використовувати їх у вигляді вірусних пасток.

Тим часом, у двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта».

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