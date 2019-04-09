В Ізраїлі сьогодні обирають парламент



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Вибори в Ізраїлі можуть зберегти Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єра

В Ізраїлі сьогодні, 9 квітня, розпочалися позачергові вибори до Кнесета (парламент). Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що сьогодні вранці відкрилися 10 тис. виборчих дільниць. Очікується, що участь в голосуванні візьмуть до 6,3 млн виборців.

На місця в Кнесеті претендують 39 різних політичних партій, у тому числі фаворит виборів політичний альянс «Синьо-білий» (Кахоль-лаван) трьох партій «Хосен ле-Ісраель», «Еш Атід» і «Лем», який очолюють колишній начальник генерального штабу оборони Ізраїлю Бені Ганц і екс-міністр фінансів Яїр Лапід.

За результатами опитувань, партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньягу знаходиться на другому місці. Незважаючи на це, в партії Лікуд є шанси сформувати коаліцію з правими партіями, що дозволить зберегти посаду за Нетаньяху ще на п'ять років.

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