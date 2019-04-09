  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ізраїлі сьогодні обирають парламент

    • Розсилка
    В Ізраїлі сьогодні обирають парламент

    Вибори в Ізраїлі можуть зберегти Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єра

    В Ізраїлі сьогодні, 9 квітня, розпочалися позачергові вибори до Кнесета (парламент). Про це повідомляє Times of Israel.

    Повідомляється, що сьогодні вранці відкрилися 10 тис. виборчих дільниць. Очікується, що участь в голосуванні візьмуть до 6,3 млн виборців.

    На місця в Кнесеті претендують 39 різних політичних партій, у тому числі фаворит виборів політичний альянс «Синьо-білий» (Кахоль-лаван) трьох партій «Хосен ле-Ісраель», «Еш Атід» і «Лем», який очолюють колишній начальник генерального штабу оборони Ізраїлю Бені Ганц і екс-міністр фінансів Яїр Лапід.

    За результатами опитувань, партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньягу знаходиться на другому місці. Незважаючи на це, в партії Лікуд є шанси сформувати коаліцію з правими партіями, що дозволить зберегти посаду за Нетаньяху ще на п'ять років.

    Зазначимо, що раніше у посольстві Ізраїлю пояснили, чому відмовляють українцям у в’їзді в країну

    Читайте також
    вибори Ізраїль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ