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    У посольстві Ізраїлю пояснили, чому відмовляють українцям у в’їзді в країну

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    У посольстві Ізраїлю пояснили, чому відмовляють українцям у в’їзді в країну

    МЗС Ізраїлю поки не надало інформацію про кількість українців, яких не пустили в країну з початку року

    Головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальній імміграції. Про це повідомили в посольстві України у Держав Ізраїль, пише УНН.

    «Головною причиною відмов у наданні дозволу на в’їзд на територію Ізраїлю це попередження нелегальній імміграції (нелегальне працевлаштування)», - повідомили дипломати.

    У відповідь на запитання про те, скільки громадян України не пустили до Ізраїлю, в посольстві зазначили, що звертались до ізраїльського зовнішньополітичного відомства з цього питання, проте відповіді наразі не отримали.

    «Посольство України офіційно звернулося до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з проханням надати статистичні дані щодо непропуску громадян України на територію Ізраїлю, проте станом на 06.04.2019 року відповіді ізраїльської сторони на згадане звернення посольства не надходило», - розповіли в дипустанові.

    Зазначимо, що за два перші місяці року Ізраїль за два місяці відмовив у в'їзді в країну 643 українцям.

    Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

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