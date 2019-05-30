  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ізраїлі відбудуться другі за рік дострокові вибори в парламент

    • Розсилка
    <p>Парламент (Кнесет) Ізраїлю</p> - В Ізраїлі відбудуться другі за рік дострокові вибори в парламент

    Парламент (Кнесет) Ізраїлю

    Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

    Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху мав сформувати уряд до вечора 29 травня. Він мав намір створити коаліцію з представників правих і релігійних партій, але до встановленого терміну не вдалося досягнути домовленостей.

    У грудні 2018 року парламент ініціював саморозпуск, після цього у квітні пройшли дострокові вибори. За їх результатами, партія «Лікуд», яку очолює Нетаньяху, та новий центристський блок «Кахоль-лаван» отримали по 35 депутатських мандатів.

    Але з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньяху забезпечив собі підтримку 65 депутатів.

    Нетаньяху очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року.

    Нагадаємо, у Тель-Авіві в суботу, 25 травня, відбулася масова акція протесту, учасники якої виступили проти законодавчих заходів, спрямованих на те, щоб звільнити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху від судового переслідування і обмежити повноваження Верховного суду.

    Читайте також
    вибори Ізраїль політика Беньямін Нетаньягу уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ