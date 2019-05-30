В Ізраїлі відбудуться другі за рік дострокові вибори в парламент



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Парламент (Кнесет) Ізраїлю

Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху мав сформувати уряд до вечора 29 травня. Він мав намір створити коаліцію з представників правих і релігійних партій, але до встановленого терміну не вдалося досягнути домовленостей.

У грудні 2018 року парламент ініціював саморозпуск, після цього у квітні пройшли дострокові вибори. За їх результатами, партія «Лікуд», яку очолює Нетаньяху, та новий центристський блок «Кахоль-лаван» отримали по 35 депутатських мандатів.

Але з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньяху забезпечив собі підтримку 65 депутатів.

Нетаньяху очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року.

Нагадаємо, у Тель-Авіві в суботу, 25 травня, відбулася масова акція протесту, учасники якої виступили проти законодавчих заходів, спрямованих на те, щоб звільнити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху від судового переслідування і обмежити повноваження Верховного суду.