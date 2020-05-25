В Ізраїлі відбулося перше судове засідання проти прем'єра Нетаньягу



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Глава ізраїльського уряду не сідав на лаву підсудних, поки з залу засідань не вийшли журналісти

На початку засідання Беньямін Нетаньягу повідомив суддям, що не розуміє суті висунутих йому звинувачень

У неділю, 24 травня, в Ізраїлі відбулося перше судове засідання за трьома справами проти чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Засідання суду тривало близько години.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

За даними газети, на початку засідання Нетаньягу повідомив суддям, що не розуміє суті висунутих йому звинувачень. Глава ізраїльського уряду не сідав на лаву підсудних, поки з залу засідань не вийшли журналісти.

Адвокати Нетаньягу заявили суду, що їм потрібно ще два-три місяці для ознайомлення з матеріалами трьох справ, але прокуратура наполягала на тому, що часу було достатньо.

Наприкінці засідання обвинувачення заявило, що не заперечує проти відсутності Нетаньягу на наступному засіданні, якщо захист звернеться з таким проханням.

Дата наступного засідання поки не була назначена.

Зазначимо, Нетаньягу судять за справами, за якими його звинувачують у зловживаннях та корупції.

Раніше у травні Вищий суд справедливості Ізраїлю дозволив чинному прем’єру Беньяміну Нетаньягу формувати уряд.

Нещодавно в Ізраїлі затвердили новий уряд з двома прем’єрами. Склад нового уряду цього разу визначав Нетаньягу. Його наступник зможе призначити інших міністрів.