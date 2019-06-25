В Європі фіксують рекордні температурні показники за червень
В Парижі було введено в дію третій рівень загрози на випадок спекотної погоди
Франція, ФРН, Бельгія і Швейцарія можуть цього тижня побити червневі рекорди по температурі повітря.
Про це пише ресурс EU Observer.
Очікується, що вдень в цих країнах показники термометра не опускатимуться нижче позначки в 30 градусів по Цельсію.
Іще одним показником безпрецедентної спеки є те, що вночі температура повітря не опускається нижче показника 20 градусів. В Парижі на фоні такої погоди було введено в дію третій рівень загрози на випадок спекотної погоди.
Найвищий четвертий рівень до цього ніколи не вводився в столиці Франції.
Нагадаємо, найдовші дні року ознаменувались у Києві трьома температурними рекордами.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після опівдня 22 червня стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0оС, що на 0,6 оС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 році.