В Європі фіксують рекордні температурні показники за червень



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В Парижі було введено в дію третій рівень загрози на випадок спекотної погоди

Франція, ФРН, Бельгія і Швейцарія можуть цього тижня побити червневі рекорди по температурі повітря.

Про це пише ресурс EU Observer.

Очікується, що вдень в цих країнах показники термометра не опускатимуться нижче позначки в 30 градусів по Цельсію.

Іще одним показником безпрецедентної спеки є те, що вночі температура повітря не опускається нижче показника 20 градусів. В Парижі на фоні такої погоди було введено в дію третій рівень загрози на випадок спекотної погоди.

Найвищий четвертий рівень до цього ніколи не вводився в столиці Франції.

Нагадаємо, найдовші дні року ознаменувались у Києві трьома температурними рекордами.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після опівдня 22 червня стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0оС, що на 0,6 оС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 році.