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    Новини

    У вихідні спека у Києві встановила нові рекорди

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    У вихідні спека у Києві встановила нові рекорди

    Від початку червня у Києві вже зафіксовано 11 температурних рекордів

    Найдовші дні року ознаменувались у столиці трьома температурними рекордами. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, після опівдня 22 червня стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0оС, що на 0,6 оС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 році.

    Крім того, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 років склала +27,3оС, що на 0,7 оС вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943 році.

    23 червня мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 років спостережень ночі не опустилась нижче +22,3°С, що на 1,4°С вище, ніж 1946 році.

    Від початку червня вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів.

    Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

    Як повідомлялося, внаслідок погодних умов, що спостерігалися в Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря

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