У вихідні спека у Києві встановила нові рекорди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від початку червня у Києві вже зафіксовано 11 температурних рекордів

Найдовші дні року ознаменувались у столиці трьома температурними рекордами. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, після опівдня 22 червня стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0оС, що на 0,6 оС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 році.

Крім того, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 років склала +27,3оС, що на 0,7 оС вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943 році.

23 червня мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 років спостережень ночі не опустилась нижче +22,3°С, що на 1,4°С вище, ніж 1946 році.

Від початку червня вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів.

Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

Як повідомлялося, внаслідок погодних умов, що спостерігалися в Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.