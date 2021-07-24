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    Міністр Абрамовський розповів, як зміняться екологічні податки

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    Абрамовський вважає, що податок на викиди двоокису вуглецю варто підняти з десяти не до тридцяти, а до 150 грн за тонну - Міністр Абрамовський розповів, як зміняться екологічні податки
    Абрамовський вважає, що податок на викиди двоокису вуглецю варто підняти з десяти не до тридцяти, а до 150 грн за тонну
    Фото: Апостроф

    За словами міністра, на тонну металопродукції генерація парникових газів становить 2,2 тонни

    Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як триває робота над законопроєктом про екологічний податок.

    «Ми погоджуємо всі матеріали, які надсилають з Мінфіну, та надаємо свої рекомендації. В першому читанні, впевнений, Верховна Рада схвалить законопроєкт про підвищення ставок екологічного податку і ренти, а щодо другого читання є різні думки. Наприклад, податок на викиди двоокису вуглецю варто підняти з десяти не до тридцяти, а до 150 грн за тонну. Отже, система торгівлі викидами має базуватись на вірних даних», – уточнив Абрамовський.

    За словами міністра, на тонну металопродукції генерація парникових газів становить 2,2 тонни.

    «Коли податок є невеликим, у підприємства є спокуса маніпулювати цими даними, якщо ця система торгівлі запрацює. І за рахунок паперового зниження такі підприємства будуть отримувати додаткові квоти. А помірно високий податок буде десь охолоджувати гарячі голови, аби займатись такими маніпуляціями. Ми підтримуємо те, аби податок був збільшений. Наприклад, на Лондонській біржі котирування ф’ючерсу на тонну СО2 на грудень 2021 року – 52 євро. Порівняйте це з податком у 30 євроцентів, що діє у нас», – резюмував Абрамовський.

    Раніше в Міністерстві фінансів пояснили, що законопроєкт №5600 передбачає підвищення деяких ставок екологічного податку. Так, ставки за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшуються в 1,6 раза, за викиди двоокису вуглецю (СО2) – з 10 грн/т до 30 грн/т, а ставки на відходи для підприємств гірничої промисловості – з 0,49 грн до 1,5 грн/т.

    Додамо, що раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує підвищити податки для українців.

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    Теги: екологія міністр Роман Абрамовський
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    Міністр Абрамовський розповів, як зміняться екологічні податки