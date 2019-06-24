В Казахстані через вибухи на військовому арсеналі проводять масштабну евакуацію населення



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24 червня на арсеналі поблизу міста Арись в Казахстані сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів rus.azattyq.org

В результаті вибухів на арсеналі поблизу міста Арись до медичних установ госпіталізували 11 людей

Місто Арись у Казахстані, поблизу якого сталися вибухи на військовому арсеналі, буде евакуйоване.

Про це повідомив аким Туркестанської області Умірзак Шукеєв, передає «Казінформ».

«Була оголошена надзвичайна ситуація. Мобілізовані всі райони, всі найближчі населені пункти. Зараз за масштабами того, що відбувається, ми бачимо, що нам треба евакуювати місто в цілому. По всіх напрямках рухатимуться колони, будуть підбирати людей, відвозити в спеціально організовані табори», - сказав Шукеєв у відеозверненні, розміщеному радником акима регіону у Facebook.

В результаті вибухів на арсеналі до медичних установ потрапили 11 осіб, пише видання.

«У шістьох з постраждалих - поранення легкого і середнього ступеня тяжкості, інших перевіряють лікарі. Серед них є батьки і діти. Із зони вибуху евакуйовано 34 людини», - повідомила прессекретар управління охорони громадського здоров'я міста Арись Лаура Мамирова.

Нагадаємо, в міністерстві оборони Казахстану повідомили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.