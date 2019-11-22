В Кирилівці внаслідок шторму затопило бази відпочинку



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Наразі орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру Фото: ДСНС

Бази відпочинку не працюють

У Кирилівці Запорізької області внаслідок штормову погоду затопило бази відпочинку.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. Наразі орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру. Бази відпочинку не працюють.

Сполучення смт Кирилівка — с. Степок не порушено, але у деяких місцях на дорозі є переливи води до 15 см, острів Бірючий — залишився відрізаний від суходолу. Піщана дорога вкрита водою.

Крім того, о 08:40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що двоє охоронців бази відпочинку «Мрія» на Федотовій косі не можуть самотужки покинути базу. Рівень води досягав від 50-80 см. Рятувальники, які прибули на місце події надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до сухої поверхні, після цього бійці ДСНС супроводили людей на автовокзал. Зараз їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.