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    В Кирилівці внаслідок шторму затопило бази відпочинку

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    Наразі орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру - В Кирилівці внаслідок шторму затопило бази відпочинку
    Наразі орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру
    Фото: ДСНС

    Бази відпочинку не працюють

    У Кирилівці Запорізької області внаслідок штормову погоду затопило бази відпочинку.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. Наразі орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру. Бази відпочинку не працюють.

    Сполучення смт Кирилівка — с. Степок не порушено, але у деяких місцях на дорозі є переливи води до 15 см, острів Бірючий — залишився відрізаний від суходолу. Піщана дорога вкрита водою.

    Крім того, о 08:40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що двоє охоронців бази відпочинку «Мрія» на Федотовій косі не можуть самотужки покинути базу. Рівень води досягав від 50-80 см. Рятувальники, які прибули на місце події надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до сухої поверхні, після цього бійці ДСНС супроводили людей на автовокзал. Зараз їх життю нічого не загрожує.

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    В Кирилівці внаслідок шторму затопило бази відпочинку
    В Кирилівці внаслідок шторму затопило бази відпочинку
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

    ДСНС рятувальники Запорізька область
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