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    Жителі Бердянська залишилася без світла через сильний шторм

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    Жителі Бердянська залишилася без світла через сильний шторм

    Якщо погодні умови дозволять, то аварійні бригади сьогодні відновлять подачу електроенергії

    У Бердянську через штормовий вітер стався обрив повітряної лінії електропередачі. Частина жителів курортного міста з учорашнього дня залишилася без світла.

    Про це повідомила прессекретар Запоріжжяобленерго Зореслава Цупренко.

    «У результаті несприятливих погодних умов - сильного вітру - сталося пошкодження повітряної лінії електропередачі. Частина Бердянська без енергопостачання», - говорить прес-секретар.

    За її словами, якщо погодні умови дозволять, то аварійні бригади сьогодні відновлять подачу електроенергії. Втім, за прогнозами синоптиків, у місті зберігається штормова погода, пориви вітру сягають 20 м/с.

    В обленерго не виключають, що ситуація змінюватиметься не в кращу сторону.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 22 листопада, в Україні очікуються сильні пориви вітру, Приазов'ї - 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий). На акваторії Азовського моря і в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (у портах 13-15 дм).

    Джерело: Укрінформ

    Маріуполь електроенергія Азовське море аварія Запорізька область шторм вітер
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