В клубі на Тернопільщині стався вибух: восьмеро дітей в реанімації



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В клубі на Тернопільщині стався вибух Фото: Нацполіція

Площа займання від вибуху склала 30 квадратних метрів

В п’ятницю, 3 січня, у приміщенні клубу в селі Угринів в Тернопільській області стався вибух.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Площа займання від вибуху склала 30 квадратних метрів.

«Сьогодні 3 січня близько 18.30 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі пролунав вибух та виникла пожежа. На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні.

Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та екстрені служби. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу.

Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом.

Поліцейські встановлюють обставини події і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.