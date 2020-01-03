У Калинівському районі молодики врятували з палаючого будинку хвору жінку



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Врятувати жінку вдалось хлопцям з Антонополя, які поверталися з новорічних гулянь...

У селі Великі Кутища, Калинівського району, після новорічної ночі молоді хлопці допомогли витягти з палаючого будинку хвору жінку. За деякими данними, вогонь охопив житловий будинок по вулиці Миру приблизно о 5:00.

Господар будинку першим побачив загорання, а на допомогу йому поспішили сусіди. У помешканні залишалася жінка, яка через хворобу не мала змоги самостійно рухатись. Чоловік та сусіди намагались їй допомогти, але не змогли.

Врятувати жінку вдалось хлопцям з Антонополя, які поверталися з новорічних гулянь. Молодики винесли потерпілу з палаючої будівлі. До місця події викликали рятувальників. Бійці ДСНС з Калинівського та Хмільницького району прибули оперативно.

Пожежу було ліквідовано, але вогонь встиг знищити дах будинку. Ймовірна причина пожежі — розгерметизація газового редуктора. За підрахунками пожежників, вогонь завдав збитків на суму більше як 200 тисяч гривень.





Джерело: Вінницька хвиля