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    У Калинівському районі молодики врятували з палаючого будинку хвору жінку

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    У Калинівському районі молодики врятували з палаючого будинку хвору жінку

    Врятувати жінку вдалось хлопцям з Антонополя, які поверталися з новорічних гулянь...

    У селі Великі Кутища, Калинівського району, після новорічної ночі молоді хлопці допомогли витягти з палаючого будинку хвору жінку. За деякими данними, вогонь охопив житловий будинок по вулиці Миру приблизно о 5:00.

    Господар будинку першим побачив загорання, а на допомогу йому поспішили сусіди. У помешканні залишалася жінка, яка через хворобу не мала змоги самостійно рухатись. Чоловік та сусіди намагались їй допомогти, але не змогли.

    Врятувати жінку вдалось хлопцям з Антонополя, які поверталися з новорічних гулянь. Молодики винесли потерпілу з палаючої будівлі. До місця події викликали рятувальників. Бійці ДСНС з Калинівського та Хмільницького району прибули оперативно.

    Пожежу було ліквідовано, але вогонь встиг знищити дах будинку. Ймовірна причина пожежі — розгерметизація газового редуктора. За підрахунками пожежників, вогонь завдав збитків на суму більше як 200 тисяч гривень. 


    Джерело: Вінницька хвиля

    пожежа ДСНС Вінниччина будинок жінка чоловік
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