В КНР запустили першу приватну ракету

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Фото: Reuters

OneSpace Technology розраховує провести 10 пусків ракети Chongqing Liangjiang Star в 2019 році

КНР провела перший запуск ракетоносія, який розробила приватна компанія, із космодрому на північному-заході країни. Мова йде про ракетоносій під назвою Chongqing Liangjiang Star, який був розроблений пекінською компанією OneSpace Technology.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Цей запуск є знаковим, адже вписується в стратегію Си Цзиньпіна щодо перетворення КНР на супердержаву по кількості космічних запусків, яка була вперше оприлюднена в 2012 році. У 2022 році КНР планує створити постійну орбітальну станцію, де будуть присутні китайські астронавти.

Ракета Chongqing Liangjiang Star має двигун на твердому пальному. Ракетоносій, іще відомий як OS-XO, може вивести на орбіту висотою в 800 км вантаж до 100 кг. При розробці ракети були застосовані енергозберігаючі технології, що дозволяють зменшити вартість пального на 30%.

Сама компанія OneSpace Technology була створена в 2015 році за сприяння уряду для заохочення розробок в приватній сфері. В 2019 році дана компанія розраховує зробити до 10 запусків Chongqing Liangjiang Star. В кінці кінців OneSpace Technology розраховує стати одним із світових лідерів запуску невеликих супутників.

Нагадаємо, 13 травня другий авіаносець ВМС армії Китаю, покинув причал Даляньської суднобудівної верфі і вийшов в море для проведення випробувань.