В КНР знищили майже 29 тисяч карт світу, які мали йти на експорт



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Неправильні карти було знищено у КНР

На знищених картах Тайвань був зображений незалежною державою

В місті Циндао (провінція Шаньдунь) було знищено 800 коробок, які містили 28908 карт світу, котрі мали відправитися на експорт. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Головним «недоліком» цих карт було те, що Тайвань на них був зображений, як незалежна держава. Хоча дана територія, яка не контролюється Пекіном, розглядається ним як 23 провінція КНР. Також на картах неправильно був позначений кордон між КНР і Індією, який є предметом двосторонньої суперечки.

Дефекти в картах світу були виявлені співробітниками митниці. Виробником цих карт є компанія із міста Хефей (провінція Анхой). Знищена партія неправильних карт є рекордною в історії китайської митниці.

У грудні 2018 року у Хорватії спалахнув скандал у зв’язку з демонстрацією в ефірі телеканалу HRT карти України без території тимчасово окупованого Росією Криму. Однак, телеканал швидко виправив помилку та вибачився перед Україною.

Нагадаємо, що минулого року телеканал СТБ під час телеефіру показав карту України без Криму.