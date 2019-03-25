В КНР знищили майже 29 тисяч карт світу, які мали йти на експорт
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На знищених картах Тайвань був зображений незалежною державою
В місті Циндао (провінція Шаньдунь) було знищено 800 коробок, які містили 28908 карт світу, котрі мали відправитися на експорт. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.
Головним «недоліком» цих карт було те, що Тайвань на них був зображений, як незалежна держава. Хоча дана територія, яка не контролюється Пекіном, розглядається ним як 23 провінція КНР. Також на картах неправильно був позначений кордон між КНР і Індією, який є предметом двосторонньої суперечки.
Дефекти в картах світу були виявлені співробітниками митниці. Виробником цих карт є компанія із міста Хефей (провінція Анхой). Знищена партія неправильних карт є рекордною в історії китайської митниці.
У грудні 2018 року у Хорватії спалахнув скандал у зв’язку з демонстрацією в ефірі телеканалу HRT карти України без території тимчасово окупованого Росією Криму. Однак, телеканал швидко виправив помилку та вибачився перед Україною.
Нагадаємо, що минулого року телеканал СТБ під час телеефіру показав карту України без Криму.
Також 16 березня 2018 року, у вечірньому випуску новин на UA:Перший у прямому ефірі трапилась помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України без Криму. Телекомпанія визнала помилку і вибачилась.
Нагадаємо, у серпні 2017 року до святкувань з нагоди Дня Незалежності 2017 у Броварах, що на Київщині, головну сцену міста оформили з картою України, на якій немає Криму та окупованого Донбасу.
У червні 2017 року у центрі столиці Казахстану у рамках Astana Art Fest розмістили 84 фігури з прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму. У МЗС Казахстану закликали не політизувати інцидент із картою України без Криму.