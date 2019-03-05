В Криму ФСБ затримала українця за шахрайство



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«Фігурант повністю визнав провину і співпрацює зі слідством», - заявили в Управлінні ФСБ по Криму

В окупованому Росією Криму співробітники УФСБ РФ затримали 27-річного громадянина України, якого підозрюють в шахрайстві.

Про це повідомляє прес-служба Управління ФСБ по Криму.

«Чоловік, не будучи посадовою особою органу з питань міграції МВС Росії, запропонував 49-річному громадянину України в максимально стислі терміни (не менше шести місяців) оформити за грошову винагороду в $10 тис. російське громадянство. При отриманні грошей чоловік був затриманий співробітниками УФСБ Росії по Криму», - заявили у ФСБ.

Зазначається, що стосовно затриманого порушена і розслідується кримінальна справа за ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 КК РФ. Чоловіку пред'явлено звинувачення, і обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«Фігурант повністю визнав провину і співпрацює зі слідством», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали 18-річного громадянина України при спробі в'їзду на півострів через пункт пропуску Армянськ.

Джерело: ТАСС