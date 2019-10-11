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    В лікарні у Дніпрі помер морпіх, який був поранений на Донбасі

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    <p>Три доби лікарі боролися за життя прапорщика В&rsquo;ячеслава Кубрака</p> - В лікарні у Дніпрі помер морпіх, який був поранений на Донбасі

    Три доби лікарі боролися за життя прапорщика В’ячеслава Кубрака

    8 жовтня прапорщик Кубрак отримав мінно-вибухове поранення під час виконання бойового завдання

    У Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 11 жовтня помер командир інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського прапорщик В’ячеслав Кубрак.

    Про це повідомляється у Facebook на сторінці 36-ї бригади.

    «Внаслідок отримання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в зоні Операції об’єднаних сил, сьогодні в Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова помер прапорщик Кубрак В’ячеслав – командир інженерно саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, проте смерть виявилась сильнішою», - говориться у повідомленні.

    Командування та особовий склад морських піхотинців висловило співчуття рідним загиблого.

    Раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув старший матрос Юрій Волк.

    Нагадаємо, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

    До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил. Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.

    Як відомо, президент РФ Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не може забезпечити відведення українських військ у межах розведення сил біля Золотого і Петровського на Донбасі. 

    Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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