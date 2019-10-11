Путін звинуватив Зеленського в тому, що той не може розвести війська на Донбасі



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Президент РФ Володимир Путін

Російський президент що бойовики ніби-то кілька разів сигналізували про готовність до розведення сил

Президент РФ Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не може забезпечити відведення українських військ у межах розведення сил біля Золотого і Петровського на Донбасі. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Домовилися про розведення сил, але ніяк чинний президент (України — ред.) не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки, ну не може. Під’їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде» — заявив Путін.

Він стверджує, що бойовики кілька разів сигналізували про готовність до розведення сил — «запускали білу ракету».

Зазначимо, вчора на прес-марафоні український президент заявив, що якщо на Донбасі не відбудеться розведення військ - тоді не відбудеться зустріч в нормандському форматі.

Нагадаємо, 1 жовтня на переговорах у Мінську домовились розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього має бути узгоджена дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки», заявили в Кремлі.

В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому. В ОБСЄ заявили, що розведення має початися 7 жовтня.

Увечері 5 жовтня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розведення сил біля цих населених пунктів.

Однак розведення сил і засобів в Золотому і Петровському Луганської області не почалося 7 жовтня, оскільки кількома днями раніше бойовики обстрілювали ділянку розведення сил біля цих населених пунктів. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нагадав, що розведення розпочинається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів.