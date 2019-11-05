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    В Литві почалися військові навчання НАТО

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    В Литві почалися військові навчання НАТО

    Навчання проходитимуть до 18 листопада

    У понеділок, 4 листопада, в Литві почалися військові навчання, в яких беруть участь чотири тисячі військових з 11 країн Північноатлантичного альянсу.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як наголошується, навчання будуть проходити протягом двох тижнів, до 18 листопада, на литовській військовій базі в Пабраде.

    Крім литовських військових до маневрів Iron Wolf II також залучено підрозділи з Німеччини, Великобританії, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки та інших країн.

    Метою навчань є поліпшення співпраці між збройними силами держав НАТО. Військові відпрацюють операції нападу і оборони.

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