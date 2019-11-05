В Литві почалися військові навчання НАТО
Навчання проходитимуть до 18 листопада
У понеділок, 4 листопада, в Литві почалися військові навчання, в яких беруть участь чотири тисячі військових з 11 країн Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як наголошується, навчання будуть проходити протягом двох тижнів, до 18 листопада, на литовській військовій базі в Пабраде.
Крім литовських військових до маневрів Iron Wolf II також залучено підрозділи з Німеччини, Великобританії, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки та інших країн.
Метою навчань є поліпшення співпраці між збройними силами держав НАТО. Військові відпрацюють операції нападу і оборони.