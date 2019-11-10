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    В Луганській області під час конвоювання в СІЗО втік підозрюваний

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    В Луганській області під час конвоювання в СІЗО втік підозрюваний

    Чоловік втік під час конвоювання в СІЗО міста Старобільськ

    У Луганській області під час конвоювання у слідчий ізолятор тимчасового тримання втік підозрюваний.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Луганській області.

    Повідомляється, що Вадим Байдак втік 8 листопада, коли його намагалися доставити в СІЗО в місто Старобільськ. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). У поліції зазначили, що підозрюваний раніше був судимий.

    «Новоайдарським відділом поліції ГУНП в Луганській області розшукується Байдак Вадим Дмитрович, 07.09.1997, який 08.11.2019 року під час конвоювання в ізолятор тимчасового утримання р. Старобільськ скоїв втечу з-під варти. Був одягнений: світло-коричневу куртку з капюшоном, чорні спортивні штани (ззаду на штанях білі смуги, горизонтальні, нижче коліна), чорні кросівки. Прикмети: волосся чорне, коротке, ніс прямий, широкий, очі темні, має темний колір шкіри», - йдеться в повідомленні.

    В поліції просять усіх, хто володіє інформацією про розшукуваного, повідомити його місцезнаходження за телефонами: 066-164-51-55, 066-920-84-57 або за телефоном 102. Анонімність гарантується.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, за наказом очільника поліції області, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання підозрюваного. 

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