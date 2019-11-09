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    У Харкові затримали поліцейського, який побив і обікрав чоловіка

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    Харківського поліцейського затримано за скоєння розбійного нападу&nbsp; - У Харкові затримали поліцейського, який побив і обікрав чоловіка
    Харківського поліцейського затримано за скоєння розбійного нападу 

    Поліцейському загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна

    У Харкові патрульні затримали поліцейського, який побив чоловіка і забрав у нього особисті речі.

    Про це повідомила пресслужба поліції.

    23-річний співробітник відділу поліції в метрополітені та його 24-річний знайомий вночі 9 листопада побили чоловіка та забрали у нього золотий ланцюжок та сумку з особистими речами. Їх затримали за прикметами недалеко від місця інциденту.

    37-річного потерпілого з травмами доставили до лікарні. Він одразу звернувся до поліції.

    За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

    Матеріали провадження направили до територіального управління Держбюро розслідувань, яке займається злочинами правоохоронців. За фактом події призначили службове розслідування.

    Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

    За фактом події начальником ГУНП в Харківській області призначено службове розслідування.

    До слова, у Кропивницькому поліцейський скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого потерпілий помер.

    Харків Національна поліція України кримінал розслідування
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