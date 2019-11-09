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    Події в Україні

    У Кропивницькому водій зняв з міжміського рейсу хворого ветерана АТО

    • Розсилка
    У Кропивницькому водій зняв з міжміського рейсу хворого ветерана АТО

    На місце подій викликали поліцію, але поки правоохоронці розбирались у ситуації, автобус поїхав забравши квиток

    6 листопада 2019 року учасника бойових дій з Кіровоградщини, якого з обласної лікарні направили на обстеження в центр ендокринології до Києва, водій висадив з автобуса.

    При цьому він заявив, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння, передає місцевий портал Gречка.

    Подія сталась на автовокзалі №1 у Кропивницькому.

    На місце подій викликали поліцію, але поки правоохоронці розбирались у ситуації, автобус поїхав геть, забравши квиток.

    «Мало того, що військовий заплатив 350 гривень – повну вартість квитка – він був морально пригнічений. Звернувся до мене. Виявилось, що він мав підвищений ацетон, тому його і направили на обстеження», – каже керівник комунального закладу «Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО, ВПО» Віктор Колінько.

    Зараз цим випадком займаються представники центру.

    Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко разом з командою «Європейської солідарності» подарували будинок родині з Мар’їнки, дім якої розбомбили російські терористи.

    Читайте також: Генеральна прокуратура України та українське бюро Інтерполу, яке перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, повинні докласти усіх зусиль, аби український ветеран Ігор Мазур (Тополя), затриманий у Польщі, був якомога швидше звільнений.
    АТО водій Кропивницький чоловік квиток
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