У Кропивницькому водій зняв з міжміського рейсу хворого ветерана АТО
На місце подій викликали поліцію, але поки правоохоронці розбирались у ситуації, автобус поїхав забравши квиток
6 листопада 2019 року учасника бойових дій з Кіровоградщини, якого з обласної лікарні направили на обстеження в центр ендокринології до Києва, водій висадив з автобуса.
При цьому він заявив, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння, передає місцевий портал Gречка.
Подія сталась на автовокзалі №1 у Кропивницькому.
На місце подій викликали поліцію, але поки правоохоронці розбирались у ситуації, автобус поїхав геть, забравши квиток.
«Мало того, що військовий заплатив 350 гривень – повну вартість квитка – він був морально пригнічений. Звернувся до мене. Виявилось, що він мав підвищений ацетон, тому його і направили на обстеження», – каже керівник комунального закладу «Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО, ВПО» Віктор Колінько.
Зараз цим випадком займаються представники центру.
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