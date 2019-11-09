У Кропивницькому водій зняв з міжміського рейсу хворого ветерана АТО



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На місце подій викликали поліцію, але поки правоохоронці розбирались у ситуації, автобус поїхав забравши квиток

6 листопада 2019 року учасника бойових дій з Кіровоградщини, якого з обласної лікарні направили на обстеження в центр ендокринології до Києва, водій висадив з автобуса.

При цьому він заявив, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння, передає місцевий портал Gречка.

Подія сталась на автовокзалі №1 у Кропивницькому.

На місце подій викликали поліцію, але поки правоохоронці розбирались у ситуації, автобус поїхав геть, забравши квиток.

«Мало того, що військовий заплатив 350 гривень – повну вартість квитка – він був морально пригнічений. Звернувся до мене. Виявилось, що він мав підвищений ацетон, тому його і направили на обстеження», – каже керівник комунального закладу «Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО, ВПО» Віктор Колінько.

Зараз цим випадком займаються представники центру.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко разом з командою «Європейської солідарності» подарували будинок родині з Мар’їнки, дім якої розбомбили російські терористи.