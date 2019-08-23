  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Малайзії виявлено майже чотири тонни наркотиків

    • Розсилка
    <p>Правоохоронці допускають, що кетамін був ввезений в Малайзію із Пакистану, а кокаїн - із Еквадору</p> - В Малайзії виявлено майже чотири тонни наркотиків

    Правоохоронці допускають, що кетамін був ввезений в Малайзію із Пакистану, а кокаїн - із Еквадору

    Фото: facebook.com/JabatanKastamDirajaMalaysia

    Вартість виявленої партії наркотиків становить 161 млн доларів

    Влада Малайзії заявила, що в рамках поліцейських рейдів було виявлено рекордну в історії країни кількість наркотиків. Мова йде про майже 3,7 тонн кетаміну і кокаїну.

     Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Загальна вартість виявлених наркотиків складає 161 млн доларів.

    Спочатку було виявлено 470 кг кетаміну в одному із магазинів в передмісті Куала-Лумпуру в рамках спільного рейду поліції і прикордонної служби. Після того в рамках допитів заарештованих вдалося вийти на інший магазин, де було знайдено іще 3,2 тонни кокаїну.

    Правоохоронці допускають, що кетамін був ввезений в Малайзію із Пакистану, а кокаїн - із Еквадору. Поліція вважає, що знайдені наркотики готували до реекспорту в треті країни.

    Всього в рамках двох рейдів було затримано чотирьох громадян Малайзії і дев’ять іноземців.

    Нагадаємо, правоохоронні органи Болгарії виявили на складі плодоовочевої продукції в курортному місті Бургас 75 кг кокаїну загальною вартістю близько 2,6 мільйона євро.

    Читайте також
    кримінал Малайзія наркотики злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ