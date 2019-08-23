В Малайзії виявлено майже чотири тонни наркотиків
Правоохоронці допускають, що кетамін був ввезений в Малайзію із Пакистану, а кокаїн - із Еквадору
Вартість виявленої партії наркотиків становить 161 млн доларів
Влада Малайзії заявила, що в рамках поліцейських рейдів було виявлено рекордну в історії країни кількість наркотиків. Мова йде про майже 3,7 тонн кетаміну і кокаїну.
Про це пише інформаційне агентство Reuters.
Загальна вартість виявлених наркотиків складає 161 млн доларів.
Спочатку було виявлено 470 кг кетаміну в одному із магазинів в передмісті Куала-Лумпуру в рамках спільного рейду поліції і прикордонної служби. Після того в рамках допитів заарештованих вдалося вийти на інший магазин, де було знайдено іще 3,2 тонни кокаїну.
Правоохоронці допускають, що кетамін був ввезений в Малайзію із Пакистану, а кокаїн - із Еквадору. Поліція вважає, що знайдені наркотики готували до реекспорту в треті країни.
Всього в рамках двох рейдів було затримано чотирьох громадян Малайзії і дев’ять іноземців.
Нагадаємо, правоохоронні органи Болгарії виявили на складі плодоовочевої продукції в курортному місті Бургас 75 кг кокаїну загальною вартістю близько 2,6 мільйона євро.