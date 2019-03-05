  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Маріуполі на меткомбінаті загинув працівник

    • Розсилка
    <p>Рятувальники з допомогою нош перенесли тіло загиблого&nbsp;</p> - В Маріуполі на меткомбінаті загинув працівник

    Рятувальники з допомогою нош перенесли тіло загиблого 

    Під час проведення робіт із демонтажу обвалився металевий скрубер

    У місті Маріуполь Донецької області на території другого аглокорпусу Аглофабрики ПрАТ ММК «Ілліча» стався нещасний випадок, в результаті якого загинув один із працівників.

    Про це 5 березня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

    Трагедія сталася 4 березня близько 16 години.

    Зазначається, що під час проведення робіт із демонтажу обвалився металевий скрубер.

    «Бійці 3-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з допомогою нош перенесли тіло загиблого з приміщення другого аглокорпусу на вулицю та передали працівникам Національної поліції», - говориться у повідомленні.

    Причина та обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, 13 лютого на шахті «Ювілейна» на Дніпропетровщині загинули двоє гірників.

    Читайте також
    Маріуполь ДСНС Донеччина смерть рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ