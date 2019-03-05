В Маріуполі на меткомбінаті загинув працівник



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Рятувальники з допомогою нош перенесли тіло загиблого

Під час проведення робіт із демонтажу обвалився металевий скрубер

У місті Маріуполь Донецької області на території другого аглокорпусу Аглофабрики ПрАТ ММК «Ілліча» стався нещасний випадок, в результаті якого загинув один із працівників.

Про це 5 березня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Трагедія сталася 4 березня близько 16 години.

Зазначається, що під час проведення робіт із демонтажу обвалився металевий скрубер.

«Бійці 3-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з допомогою нош перенесли тіло загиблого з приміщення другого аглокорпусу на вулицю та передали працівникам Національної поліції», - говориться у повідомленні.

Причина та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 13 лютого на шахті «Ювілейна» на Дніпропетровщині загинули двоє гірників.