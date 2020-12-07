В мережі показали, як на окупованій Донеччині гниють старі тролейбуси (фото)
«Не поїдуть вони вже ніколи. Там просто відновлювати нічого»
В мережі показали тролейбусне депо в окупованому Вуглегірську, де старі тролейбуси стоять з величезними дірками від іржі
Про це повідомляє сайт Донецкие новости.
Зазначається, що тролейбусне депо в окупованому Вуглегірську постраждало під час бойових дій в січні 2015 року.
Місцеві зазначають, що на сьогодні електродротів для тролейбусів немає, а територія депо використовується як склад будматеріалів.
«Мережа знята всюди, залишилися тільки опори. Депо на даний момент використовується як склад будматеріалів, таких як пісок і т.д. Охорона напевно є, я там був пару разів, мене (як не дивно) ввічливо попросили піти з території», - розповів місцевий житель.
«Не поїдуть вони вже ніколи. Там просто відновлювати нічого .... Мідь, в цьому вся відповідь», - зазначають у коментарях місцеві жителі.
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