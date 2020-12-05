Листи з Луганська. Український драматичний театр – квитки завжди продані

Російські зірки не завжди пишуть в соцмережі, де вони виступали. Соромляться?

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Одной из ощутимых перемен после лета 2014 года для моей семьи стала смена культурной составляющей жизни. Никогда не думала, что именно этот аспект жизни был для нас настолько важным. Хотя, конечно, на фоне всех перемен вокруг, да с отсутствующими девять месяцев выплатами пенсий, заработных плат и социальных пособий, мысль о концертах приходила последней.

Хорошо помню, что в сентябре 2014 года мне и всем сотрудникам нашей бюджетной организации объявили, что в Луганск с концертом приехал Иосиф Кобзон, и можно раньше уйти с работы, чтобы попасть на его бесплатный концерт в ДК им. Ленина. Был погожий денек, многие ушли раньше, хотя как-то не очень верилось, что на такой концерт, да ещё и бесплатно будут свободные места. Уточнить было не у кого. Я шла в направлении дома культуры пешком – экономила на оплате проезда, размышляя, что, вероятно, в зале будет много «военных», а, значит, возможны теракты, да и вообще было как-то странно прийти на такой концерт без билета… Я не пошла, о чем, честно говоря, жалею до сих пор. Действительно, то ли желающих было немного, но все попали на тот концерт, о чем очень тепло отзывались после.

Афіша на вулицях Луганська

Потом было много таких же бесплатных мероприятий, но преимущественно малоизвестных российских исполнителей с целью поддержки жителей Донбасса. И я знаю тех, кто ходил на эти концерты и очень их хвалил, но у меня сложилось впечатление, что эти люди просто были охочи до всего бесплатного – от гуманитарки до концертов. То есть это был целый пласт определённого контингента людей, кто ходит исключительно на бесплатные мероприятия, не ленясь занимать очередь за пригласительными за полдня до мероприятия.

Не имея возможности посещать концерты приезжих исполнителей (чего всегда было с избытком в Луганске) моя семья где-то спустя года три после лета 2014-го начала посещать филармонию. Я была поражена тем, что таких как мы сотни. Билетов перед концертом в кассе обычно нет, люди ждут свободный билетик у входа и следят за обновлением программы. Собственно, большинство зрителей – это те, кто раньше охотно посещал гастроли приезжих исполнителей. В зале можно встретить остатки довоенной элиты города – заведующих отделениями больниц, профессоров, актеров, ведущих преподавателей музыкальных школ. Время показало, что не только хлебом единым сыт человек…

Кстати, все «республиканские» театры и филармония имеют план по бюджетным мероприятиям – это концерты на предприятиях, шахтах, в маленьких городах, провинциальных школах. То есть заслуженного артиста ЛНР Сергея Чуйкова (исполняет гимн «республики») в течение праздничных дней мы может встретить буквально на всех площадках «столицы» – от театральной площади до митингов и всех концертных залов. А многие помнят, как не так давно он подрабатывал свадебным певцом по приглашению власть имущих. Хотя здесь уместно отметить, что подрабатывают сейчас буквально все – работают на две с лишним ставки (в культуре такие совмещения официально возможны), работают вечерними певцами в ресторанах (что считается особым везением) и днем преподают в институте культуры или музыкальных школах. Знаю актёров кукольного театра, кто ходит со своим (театральным) реквизитом и костюмами по вызовам в детские сады, рестораны и детские игровые комнаты с короткими постановками для детей по вовсе не детской цене за полчаса работы. Такие вот постановки пользуются бешеной популярностью – голоса у актеров поставлены, взятые тайком в театре костюмы и грим выше всяких похвал. Под Новый год начнутся массовые чёсы таких вот актёров с типичными представлениями по ресторанам – местная модная фишка. Мамочки из домохозяек заранее бронируют билеты по 116 грн и выше (до 300 рублей). В мероприятие входит место за столиком и получасовая концертная программа для детей. Обычно программа довольно примитивная, но детям это почти всегда нравится – можно потусить в кругу сверстников в карнавальном костюме, пока мама пьёт коктейль или курит кальян с подружками: ресторан в это время делает неплохую выручку, потому что за пустыми столиками не сидят. Это тоже особый аспект жизни сейчас – для многих и это тоже культурная жизнь «столицы». По крайней мере, на такие вот ресторанные пати для детей накануне уже не достать билетов, и детские празднике зачастую рекламируются в СМИ не меньше корпоративов для взрослых.

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Из классического – в Луганске работают три театра: русский, украинский и кукольный. Билеты по чисто символической цене – около 38 грн. В украинский драматический театр билетов почти всегда нет уже за неделю. Из прежнего звёздного состава остался Михаил Голубович, который был прекрасным актёром при любой власти. В русский драматический театр, где режиссёром-постановщиком работает Татьяна Дремова (жена убитого боевика Павла Дремова) билеты чаще всего навязывают школьникам и студентам для обязательного посещения. Последним нашумевшим культурным событием была премьера спектакля в постановке Татьяны Дремовой о выборе людей Донбасса летом 2014 года и патриотизме.

В Луганск приезжают на гастроли и российские исполнители. Но возможно это субъективно, но репертуар и подбор актёров уж очень напоминает денежный чёс туда, где есть дефицит положительных эмоций. Я была на аншлаговом концерте «Песняров». В зал вышли мятые мужчины в пыльных костюмах, из которых только один работал в легендарном составе известной группы. После оправдываясь за некачественный звук и неважную работу артистов организаторы объяснили, что артисты были то ли уставшими, то ли больными… Но стоимость концерта была-то полной, без скидок! И ещё очень много артистов приезжает в Луганск с шансоном, что тоже несколько задевает – разве это репертуар для всех? Если присмотреться к зрителям, выходит странная картина – часть зрительного зала пришла за эмоциями и праздником, одев лучшее, а часть зрителей уж очень похожа на социальный контингент, получивший билет как гуманитарную помощь. По крайней мере, меня поразили люди в первых рядах такого вот недешёвого мероприятия, у кого под пальто были домашние халаты, а в руках меховые шапки. Но, вероятно, это не имеет непосредственного отношения к войне.

Из бесплатных концертов к большим праздникам в Луганске были и Олег Газманов, и Александр Буйнов, и Лолита Милявская, и Анна Семенович, и Тимур Родригез. Украинские исполнителей в «республике» не было, если не считать ту же Лолиту Милявскую, позиционирующую себя украинкой с запретом въезда в Украину. Многие идут очень охотно на такие вот мероприятия – зрелищно и бесплатно. Интересно то, что сами. Молодежь часто идет на такие массовые мероприятия потанцевать, не сильно вдаваясь в то, кто будет петь перед ними. На площадях во время таких вот выступлений всегда многолюдно и шумно, а сам концерт не стоит ничего. Кстати, уж чем-чем, а вот концертами сейчас «республика» даст фору кому угодно. Их организовывают под все мало-мальские праздники – летом такие вот концерты проходят едва ли не каждые две недели, что породило общую шутку о том, что сцену на театральной площади проще не разбирать вовсе.

Из самого неординарного – в Луганске сняли свой первый художественный фильм. Конечно, о войне здесь, и снимал фильм первый продюсерский центр «Родина». Декорациями и местами съёмок были места сражений периода 2014 года, что вызвало небывалый резонанс среди местной детворы. Не имея возможности поехать на море, многие тусили всё лето возле съёмочной площадки фильма «об их жизни». Грустно, что актёры, сыгравшие в фильме, не участвовали в военных событиях, а готовясь к съёмкам, просто посмотрели документальный материал о событиях того лета, ужаснувшись увиденному. Конечно, основная сюжетная линия – доли женщин с разными судьбами, взявшихся за оружие с единственным желанием защищать свою землю. На деле очень часто мотивами «службы» были далеко на такие вот высокие душевные порывы, показанные в фильме. И в начале «Ополченочку» показывали во всех кинотеатрах по полной стоимости билета, а спустя полгода стали показывать уже принудительно школьникам и студентам. Тема фильмов о нас здесь сейчас в моде – о своей жизни и деятельности сняли фильм «Ночные волки» (движение, запрещённое в Украине), и фильм снова в воспитательных целях показывают в обязательном порядке местной молодёжи.

Яркая страница жизни для всех в «республике» – Новогоднее шоу от «Ночных волков». Но пересказать смысл этого мероприятия крайне сложно – это гимн мальчишеского движения, если таковыми можно назвать бородатых мужчин в кожаных куртках. Слово «бесплатно» привлекало тысячи зрителей. Из необычного – и реквизит, и спецэффекты были изготовлены своими силами. Особый шик – искры над сценой высекал сварщик, находясь на всё представление на металлической конструкции сверху. Конечно, в программе были и мотоциклы, и подарки, и много пропаганды – в плохих и глупых героях угадывалась Украина, в хороших – Россия. И зло непременно оказывалось повержено.

А вообще, как и раньше, кто-то говорит, что ходить ему в городе некуда, а кто-то спешит достать билеты на все представления.

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