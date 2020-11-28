Листи з Луганська. Можна стати проректором без вченого ступеня, а головлікарем без стажу

Що означає бути успішним в «республіці»

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Если говорить о возрождении заветов времён СССР, то уж чего точно удалось добиться, то это победы бедности над богатством. Хотя, в оригинале, это, кажется, когда-то звучало, как призыв, чтобы в обществе не было богатых, что ещё очень долго высмеивалось в анекдотах. Богатых, действительно, сейчас почти нет, а за счёт того, что все стали как-то очень одинаковы в своей бедности, кажется, что в «республике» все живут почти одинаково.

Какой же он, успешный человек в «республике»? Первое и основное – работа. Не вдаваясь в частности, очень важно иметь занятость и куда-то спешить по утрам, чтобы вечером вернуться домой уставшим, с зарплатой и бутылкой пива (критерии могу меняться местами). Многие так долго просто искали хоть какую-то работу, потеряв её летом 2014 года, что найти стабильную работу стало уже событием. После бесконечных месяцев поиска и ожиданий во многих семьях уже это стало символом успеха и некоторого благополучия.

Если глубже, работа должна обеспечивать. Поэтому, когда первая радость проходит, приходит понимание того, что нужно или что-то менять в своей жизни, или искать дополнительный заработок. И здесь будет новое открытие – пройдя через десятки рабочих мест за эти шесть лет, для многих прошёл страх оказаться летуном и потерять работу. Пришло понимание, что хоть какую-то работу ты всегда найдёшь – дворником в коммунальной службе, фасовщиком в супермаркете. Да, это будет копеечная зарплата, но месяц-другой так вытянуть можно.

Модно работать на себя

Вершина вожделений многих – коммерческие структуры. Не рынок с его холодом и жарой, а именно новые виды бизнеса, которые предполагают обучение, некое подобие корпоративной культуры и даже профессиональный рост. Не терзайтесь в догадках, вряд ли вы сможете угадать по моему описанию, что я имею в виду. Чаще всего молодых и амбициозных набирают в «республике» в быстро развивающуюся сеть «Первого коммерческого центра». Вряд ли хоть в одной развитой стране мира есть аналог этой структуры. Это что-то вроде обменника на рынке с расширенными функциями. Кроме обмена валюты там ещё выдают денежные переводы из России (с января 2019 года переводы из-за рубежа в «республике» не выдаются), помогают приобрести билеты, оплатить покупку картой, снять в карточки украинскую пенсию и пополнить телефон. Будто бы мелочь. Но с учётом того, сколько в «республике» получателей украинских пенсий и социальных пособий, сколько валютных операций здесь осуществляется, вы поймёте, что масштабы этого коммерческого движения могли бы соперничать с сетью ведущих банков. Молодые люди встречают вас внутри нарядными и приветливыми, предлагают карамельки и скидки, календарики и розыгрыш брелоков, а их корпоративная одежда напоминает, что зашли вы не в простой обменник, а едва ли не в филиал швейцарского банка. Многие молодые люди считают эту работу весьма неплохой. Обучение, коллектив, некая видимость крупной сети, корпоративная культура. И, опять же, куда идти после вуза? Особенно, если семья несколько консервативна и считает, что молодому человеку нужно как-то устраиваться с претензией на карьеру.

Модно работать на себя. Как угодно, но иметь что-то своё. Здесь тоже открытие – все эти понятия о том, что стыдно, очень сильно упростились. Можно иметь свой модуль на рынке и собственноручно торговать в нем. Если это кормит твою семью, всем будет наплевать на твои вечно обмороженные руки и запах рыбы от одежды – тебе будут откровенно завидовать, что ты смог сделать это. Не только открыть и закрыть своё дело, а выжить. Пусть это стоит тебе огромных усилий. Пусть это не тот бизнес, о котором пишут в книжках, плевать. Завидуют именно тому, что приносит живые деньги. И еще – тот, кто действительно работает, вряд ли станет этим хвастать. Ему просто некогда будет говорить о своей работе, потому что любое дело такого радо чаще всего занимает всё время и все силы. Да, на семейном столе появятся масло и колбаса, на такой вот вид бизнеса сделает человека своим рабом. Но в отличие от многих, такие бизнесмены могут выехать раз в год на море. И ещё одно занятное открытие – бизнесмены новой формации могут ходить пешком, чинить собственноручно свои машины, но при этом всё равно оставаться бизнесменами в глазах всех вокруг.

К теме своего бизнеса – из весьма мутных начинаний, но с тем же маркером бизнеса может быть работа в интернете. Можно писать какие-то компьютерные программы, куда-то их высылать, быть дизайнером чего-то и что-то пытаться там продавать… Не суть. Суть – деньги. Если это будет приносить доход, здесь не станут об этом распространяться, но флёр успешного человека останется. Самое сложное – снять после зарплату. Для этого нужна карточка российского или украинского банка (в зависимости от страны работодателя). Но смотри пункт выше о коммерческих центрах и станет ясно, что бизнесмены такого рода кормят бизнесменов несколько иного профиля. Да, под такой работой (а говорят о ней именно так) понимают и работу в брачных агентствах, и откровенное мошенничество в интернете. Но рассказывая о ком-то с такой работой, вам непременно скажут о том, что человек обеспечивает себя, не выходя из дома.

Появилась новая фишка – с упоением рассказывать, как легко человек нашёл работу в бюджетной сфере. Если до событий 2014 года многие должности были закрыты годами для охочих и передавались едва ли не по наследству, то сейчас можно стать проректором без учёной степени и звания, главврачом без стажа, и замминистра со свежим высшим образованием. Появилась новая фишка говорить о том, как тебя уговаривали пойти преподавать в вуз, а ты ещё думал и даже ставил некоторые условия. Всё верно – бюджетные организации сейчас нуждаются в сотрудниках больше, чем даже в девяностые без заработных плат. От этого и выходит, что «меня звали, уговаривали, а я ещё думал».

Совершенно новые профессии из тех, что являются порождением времени и эпохи – тачечники, рикши и несуны. О, это песня песен нового времени. Это как фавелы, без которых не понять всего Рио-де-Жанейро. «Республика» будет слишком глянцевой, если говорить о ней только как о коммерческих центрах или огромной структуре «министерств». Есть отражение всего этого – те, кто не смог найти себя, но имеет привычку питаться несколько раз в день. Все эти профессии легко увидеть у подножия моста на Станицу – тачечники с профессиональными грузовыми тачками, подобно муравьям волокут сыр и рошеновские конфеты оттуда сюда, несуны на плечах и в руках переносят вещи в обе стороны, а рикши толкают лежачих и парализованных, немощных и дряхлых отсюда туда и назад. Всё это похоже на заведённый механизм, на сюжет сюрреалистического фильма, но всё это существует, соседствуя с таможенной службой и полицией, экологами, пожарными, «скорой», Красным Крестом и ОБСЕ. «Скорая» оказывает помощь нуждающимся, ОБСЕ констатирует умерших, Красный Крест поит горячим чаем и тех, и других… И каждой из служб не по силам остановить этот заведённый механизм, потому что он существует так прочно, так мощно, что, кажется, так было всегда.

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