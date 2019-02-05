МінТОТ прогнозує екокатастрофу через видобуток токсичного піску в Криму



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«Видобуток токсичного піску із хвостосховищ поблизу м. Керч є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства», - заявили в МінТОТ Фото: Міністерство України у справах тимчасово окупованих територій

За наявною інформацією, роботи з видобутку токсичного піску проходять в безпосередній близькості до обвідного каналу, що з’єднує водойми поблизу Керчі з Чорним морем

Україна стурбована широкомасштабним видобутком піску в районі Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи підприємства «Камиш-Бурунський залізорудний комбінат», що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства України у справах тимчасово окупованих територій.

«Хвостосховища (спеціальні споруди для безпечного зберігання токсичних речових) призначались для збору отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 р. по 1994 р., однак наразі, попри великі загрози для життя і здоров’я людей, використовуються окупаційною владою Російської Федерації. За інформацією з відкритих джерел, у хвостосховищах кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) в 500 разів, сурми - у 3 рази, ванадію - у 3,5 рази, хрому - у 1420 разів», - заявили у міністерстві.

Зазначається, що за наявною інформацією, роботи з видобутку токсичного піску проходять в безпосередній близькості до обвідного каналу, що з’єднує водойми поблизу Керчі з Чорним морем. При потраплянні небезпечних речовин в цей канал, виникає небезпека потрапляння тих же речовин у Чорне море та Керченську протоку.

«Видобуток токсичного піску із хвостосховищ поблизу м. Керч є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства. Крім того, проведення таких робіт створює надзвичайну ситуацію та загрожує життю та здоров’ю людей. Продовження видобутку токсичного піску може призвести до катастрофічних наслідків екосистеми Кримського півострову», - підкреслили в МінТОТ.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Керчі зруйновано частину дамби Нижньо-Чурбашського хвостосховища. Руйнація частини дамби відбулася через видобуток піску з плавнів могильника.