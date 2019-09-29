В Москві відбувається мітинг за звільнення політв'язнів трансляція



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В Москві проходить протестний мітинг за звільнення політв'язнів Фото: «Эхо Москвы»

В акції у столиці Росії беруть участь кілька тисяч людей

У Москві на проспекті академіка Сахарова проходить акція за звільнення політв'язнів. Її організувала Лібертаріанська партія на підтримку фігурантів так званої «Московської справи». Про це повідомляє «Эхо Москвы».



Координатор «Лівого фронту» Сергій Удальцов розповів, що сьогодні вкрай важливо вийти на проспект Сахарова і підтримати всіх політв'язнів. Удальцов також висловив думку, що той, хто сьогодні знаходить собі відмовки, щоб не прийти на мітинг, робить громадянський злочин.





Пікети солідарності проходять також в кількох інших російських містах. У Калінінграді і Улан-Уде місцева влада також узгодили мітинги.





Як повідомляв «Главком», за словами організаторів, акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому.

«Противники президента Путіна і його уряду закликають росіян протестувати проти «політичних репресій» і вимагати, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів», - йдеться у повідомленні організаторів.

Демонстранти також закличуть звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою «московською справою», через переслідування після придушених силовиками протестів в липні-серпні цього року.



