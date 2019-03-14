В Мумбаї обрушився пішохідний міст, є загиблі



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Серед загиблих - дві працівниці лікарні, яка знаходиться неподалік Фото: ANI

Очевидці кажуть, що напередодні вранці на мосту робили ремонт, але рух не перекривали

Біля вокзалу Чхатрапаті-Шиваджи в Мумбаї обрушився пішохідний міст. П'ятеро людей загинули і щонайменше 36 отримали поранення.

Про це повідомляє індійська телекомпанія NDTV.

Обвал стався в годину пік ввечері в четвер, 14 березня.

Серед загиблих - дві працівниці лікарні, яка знаходиться неподалік.

Зазначається, що міст був побудований в 1984 році.

Очевидці кажуть, що напередодні вранці на мосту робили ремонт, але рух не перекривали.

Нагадаємо, восени 2018 року в індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.

Джерело: Буквы