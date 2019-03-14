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    В Мумбаї обрушився пішохідний міст, є загиблі

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    <p>Серед загиблих - дві працівниці лікарні, яка знаходиться неподалік</p> - В Мумбаї обрушився пішохідний міст, є загиблі

    Серед загиблих - дві працівниці лікарні, яка знаходиться неподалік

    Фото: ANI

    Очевидці кажуть, що напередодні вранці на мосту робили ремонт, але рух не перекривали

    Біля вокзалу Чхатрапаті-Шиваджи в Мумбаї обрушився пішохідний міст. П'ятеро людей загинули і щонайменше 36 отримали поранення.

    Про це повідомляє індійська телекомпанія NDTV.

    Обвал стався в годину пік ввечері в четвер, 14 березня.

    Серед загиблих - дві працівниці лікарні, яка знаходиться неподалік.

    Зазначається, що міст був побудований в 1984 році.

    Очевидці кажуть, що напередодні вранці на мосту робили ремонт, але рух не перекривали.

    Нагадаємо, восени 2018 року в індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.

    Джерело: Буквы

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