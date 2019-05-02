У МВС повідомили про результати розслідування трагедії 2 травня в Одесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 травня в Одесі відзначають п’яті роковини трагедії на Куликовому полі Фото: Думская

Досі за період з 2017 року у кримінальному провадженні щодо трагедії в Одесі допитано в якості свідків 1109 осіб

До суду скеровано три обвинувальні акти щодо трагедії 2 травня в Одесі, ще одній особі винесено вирок.

Про це 2 травня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«В кримінальному провадженні щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року щодо однієї особи, яка визнала вину у вчиненому злочині (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) винесено обвинувальний вирок. До суду направлено обвинувальні акти щодо трьох осіб», - сказав Яровий, якого цитує Департамент комунікації МВС України.

За словами Ярового, за період з 2017 року по теперішній час у вказаному кримінальному провадженні допитано як свідків 1109 осіб, проведено додаткові допити 13 потерпілих.

«Опрацьовано понад 1500 відеофайлів, наданих ТРК та свідками, загальним об’ємом понад 2 Тб. За результатом, складено 222 протоколи огляду фото та відеоматеріалів», - додав перший заступник глави МВС.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Продовжуються огляди і систематизація відеофайлів, встановлення свідків і очевидців та їх допити.

Раніше повідомлялося, що публічну безпеку і порядок у Одесі в четвер, 2 травня, забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців.

Поліцейські взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу, де 2 травня пройдуть масові заходи.