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    У МВС повідомили про результати розслідування трагедії 2 травня в Одесі

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    <p>2 травня в Одесі відзначають п&rsquo;яті роковини трагедії на Куликовому полі</p> - У МВС повідомили про результати розслідування трагедії 2 травня в Одесі

    2 травня в Одесі відзначають п’яті роковини трагедії на Куликовому полі

    Фото: Думская

    Досі за період з 2017 року у кримінальному провадженні щодо трагедії в Одесі допитано в якості свідків 1109 осіб

    До суду скеровано три обвинувальні акти щодо трагедії 2 травня в Одесі, ще одній особі винесено вирок.

    Про це 2 травня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

    «В кримінальному провадженні щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року щодо однієї особи, яка визнала вину у вчиненому злочині (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) винесено обвинувальний вирок. До суду направлено обвинувальні акти щодо трьох осіб», - сказав Яровий, якого цитує Департамент комунікації МВС України.

    За словами Ярового, за період з 2017 року по теперішній час у вказаному кримінальному провадженні допитано як свідків 1109 осіб, проведено додаткові допити 13 потерпілих.

    «Опрацьовано понад 1500 відеофайлів, наданих  ТРК та свідками, загальним об’ємом понад 2 Тб. За результатом, складено 222 протоколи огляду фото та відеоматеріалів», - додав перший заступник глави МВС.

    Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Продовжуються огляди і систематизація відеофайлів, встановлення свідків і очевидців та їх допити.

    Раніше повідомлялося, що публічну безпеку і порядок у Одесі в четвер, 2 травня, забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців.

    Поліцейські взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу, де 2 травня пройдуть масові заходи.

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