В Одесі відзначають п’яті роковини трагедії на Куликовому полі



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Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

Публічну безпеку і порядок у Одесі в четвер, 2 травня, забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців

В Одесі правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу, де пройдуть масові заходи, пов’язані із п’ятими роковинами подій, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області, обидві площі та прилеглу до них територію поліцейські-вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів. Поблизу вказаних місць обмежений рух автотранспорту.

Зазначається, що вхід до Куликового поля та Соборної площі можливий тільки через фільтраційні пункти. Це обумовлено виключно завданням не допустити порушень публічного порядку та загрози життю і здоров’ю людей, які долучаться до вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок.

«Просимо з розумінням поставитися до тимчасових обмежень, не порушувати громадський порядок та суворо дотримуватися норм чинного законодавства. Пам’ятайте про відповідальність за використання символіки комуністичного та нацистського тоталітарних режимів», - звернувся до одеситів та гостей міста начальник Управління превентивної діяльності ГУНП Іван Іщенко.

Раніше повідомлялося, що публічну безпеку і порядок у Одесі в четвер, 2 травня, забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців.